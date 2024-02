China Sunshine Paper Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Sunshine Paper zeigt eine Bewertung von 55,56, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage beträgt der RSI 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Sunshine Paper weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Veränderung der Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt China Sunshine Paper 5,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Behälter & Verpackung". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf China Sunshine Paper war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was sich auch in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien widerspiegelt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird China Sunshine Paper auf der Grundlage dieser verschiedenen Kriterien mit einer "Neutral"-Bewertung für den RSI, der Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung sowie einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment bewertet.