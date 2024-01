China Sunshine Paper Aktie: Aufgepasst!

In den letzten vier Wochen wurden bei China Sunshine Paper keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Diskussionsfrequenz, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die China Sunshine Paper-Aktie beträgt derzeit 2,66 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,56 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,76 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,72 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 5,88 Prozent niedriger liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Sunshine Paper-Aktie beträgt 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 72,6, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von China Sunshine Paper liegt bei 0 Prozent, was 5,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Behälter & Verpackung" liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.