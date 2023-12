China Success Finance Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von China Success Finance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 5,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,69 Prozent, und China Success Finance liegt aktuell 4,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von China Success Finance bei 0 Prozent, was 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die China Success Finance-Aktie sowohl bei längerfristigen als auch bei kurzfristigen trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -5,56 Prozent, was auf eine schlechte Performance hinweist.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating eingestuft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen diese Einschätzung.

Insgesamt erhält China Success Finance auf Basis der verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung, was Anlegerinnen und Anleger dazu veranlassen könnte, ihre Investitionsentscheidungen nochmals zu überdenken.