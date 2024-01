China Strategic Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aktie von Csc -Hk wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 0,25 liegt es insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", welcher bei 47,25 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Csc -Hk eine Rendite von -21,62 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -5,64 Prozent, während Csc -Hk mit 15,98 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Csc -Hk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Csc -Hk auf 0,03 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,029 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,33 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Csc -Hk mit "Neutral" bewertet.