China State Construction Engineering Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von China State Construction Engineering wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,56 Prozent auf, während ähnliche Aktien in der Baubranche im Durchschnitt um -20,96 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,4 Prozent im Branchenvergleich für China State Construction Engineering. Auch im Industriesektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -19,76 Prozent, wobei das Unternehmen 18,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China State Construction Engineering eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale erhält das Unternehmen daher auch eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält China State Construction Engineering von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China State Construction Engineering-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 36,21 Punkten, während der RSI25 bei 33,72 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen in Bezug auf den RSI.

Abschließend konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China State Construction Engineering festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China State Construction Engineering daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.