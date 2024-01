China State Construction Engineering Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von China State Construction Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 1,35 Prozent, was bedeutet, dass China State Construction Engineering im Branchenvergleich um -8,87 Prozent unterperformt hat. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,23 Prozent, und China State Construction Engineering lag 8,75 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von China State Construction Engineering steht bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China State Construction Engineering-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,64 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,74 CNH) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -15,96 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs (4,91 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-3,46 Prozent). Somit wird die China State Construction Engineering-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.