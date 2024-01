China State Construction Engineering Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Aktienkurs von China State Construction Engineering verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,52 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Baubranche im Durchschnitt um 1,35 Prozent, was zu einer Unterperformance von -8,87 Prozent für China State Construction Engineering führte. Der Industriesektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 1,23 Prozent, wobei China State Construction Engineering um 8,75 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für China State Construction Engineering liegt der RSI bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 51,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz spielt die Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Wert für China State Construction Engineering.

In den letzten zwei Wochen wurde China State Construction Engineering überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 8 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.