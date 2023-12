China State Construction Engineering Aktie: Bloß aufpassen!

Die China State Construction Engineering zeigt laut der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,74 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,7 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,12 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5,06 CNH, was zu einem Abstand von -7,11 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat die China State Construction Engineering in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,28 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,04 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -0,71 Prozent, und China State Construction Engineering übertraf diesen Wert um 6,94 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen entspricht einem "Neutral"-Rating. Somit wird der China State Construction Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erteilt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über China State Construction Engineering diskutiert. An vier Tagen waren die Diskussionen positiv geprägt, an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.