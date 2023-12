China State Construction Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die China State Construction schüttet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 6,43 % aus. Dies liegt 0,15 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 6,28 % und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrwert nur leicht höher ist.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der China State Construction von 8,49 HKD eine Entfernung von -2,64 Prozent vom GD200 (8,72 HKD), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt 8,41 HKD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,95 Prozent beträgt. Unter Berücksichtigung von 50- und 200-Tage-Durchschnitt wird der Kurs daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen im Bezug auf die China State Construction durchschnittlich war. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der China State Construction ebenfalls als neutral einzustufen. Der RSI7-Wert von 78,69 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 48,13 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.