China State Construction Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei China State Construction eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei China State Construction weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 45,63, während der RSI25 bei 58 liegt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet China State Construction nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als neutral bewertet wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von China State Construction als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,84 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".