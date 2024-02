China State Construction Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die China State Construction bietet aktuell eine Dividendenrendite von 6,24 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 6,51 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5,21, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der China State Construction mit -1,44 Prozent um mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine Rendite von -9,89 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 8,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der China State Construction liegt bei 27,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.