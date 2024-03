China State Construction Aktie: Was war das denn?

Die China State Construction-Aktie wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 8,86 HKD gehandelt. Dies entspricht einem Anstieg um 3,63 Prozent im Vergleich zur 200-Tage-Linie, die bei 8,55 HKD verläuft. Aufgrund dieses Abstands erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 8,59 HKD, was einem Abstand von +3,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die China State Construction-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder stark positive noch stark negative Diskussionen darüber stattgefunden haben. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ mit der Aktie befasst.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für die China State Construction-Aktie bei 5,12 Euro, was 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 46 Euro. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China State Construction-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (49,55 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,34 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Zusammenfassend ergibt sich für die China State Construction-Aktie eine neutrale Gesamtbewertung auf der Grundlage technischer Analysen, des Anleger-Sentiments, des KGV und des RSI.