China State Construction Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Dividendenrendite von China State Construction beträgt derzeit 6,43 %, was nur geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von China State Construction eine Rendite von 11,93 %, was 16,71 % über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -5,27 %, wobei China State Construction aktuell 17,2 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf China State Construction war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China State Construction in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält China State Construction aufgrund der Dividendenrendite, der Aktienkurs-Performance und des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.