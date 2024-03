China State Construction Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um China State Construction in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 44,44, während der RSI25 bei 38,28 liegt. Beide Werte deuten auf eine neutrale Einstufung hin. Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln ebenfalls neutrale Themen und Stimmungen wider, was zu der Einschätzung führt, dass China State Construction als "Neutral" zu bewerten ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit neutral ist, da der GD200 bei 8,51 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,77 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,06 Prozent. Auch der GD50 von 8,62 HKD ergibt eine Abweichung von +1,74 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der Anlegerstimmung und technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.