China State Construction Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von China State Construction hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite bei 11,93 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,7 Prozent verzeichnet, liegt China State Construction mit 17,63 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um China State Construction hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung feststellen lassen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China State Construction in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 8,68 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,03 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,03 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,56 HKD, was einer Distanz von +5,49 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält China State Construction in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Dynamik des Aktienkurses als positiv einzustufen ist. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 43,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält China State Construction aufgrund dieses Gesamtbildes ein Rating von "Gut".