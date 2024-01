China Starch Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von China Starch hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -12,34 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,69 Prozent für China Starch bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,83 Prozent im letzten Jahr, und China Starch lag 19,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Starch liegt bei 40, was eine neutrale Situation bedeutet, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI für die China Starch bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der China Starch mit 0,135 HKD inzwischen +3,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -15,63 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und es wurden kaum Änderungen in der Stimmungsänderung festgestellt. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.