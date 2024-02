China Starch Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt der Aktienkurs von China Starch um mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von -49,25 Prozent. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -18,24 Prozent, wobei China Starch auch hier um 31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Starch liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 68,52 in der Nahrungsmittelbranche unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist China Starch daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von China Starch beträgt derzeit 5,11 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,89 % in der Nahrungsmittelbranche. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren haben. Daher wird China Starch insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.