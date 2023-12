China Starch Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die China Starch verzeichnet einen Kurs von 0,132 HKD, was einer Abweichung von +1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -17,5 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt bewerten wir die Aktie charttechnisch also als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Bild. Die Marktteilnehmer hatten in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Haltung gegenüber China Starch und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält die China Starch daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die China Starch-Aktie. Der RSI7 liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,51 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Somit erhält die China Starch-Aktie ein Gesamt-Rating von "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass die China Starch-Aktie aus verschiedenen technischen und stimmungsbezogenen Perspektiven betrachtet als neutral eingestuft werden kann.