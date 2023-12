China Starch Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

China Starch bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,31 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Damit erhält die China Starch-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV bei 13, was im Vergleich zu einem Durchschnitt von 71 in der Branche "Nahrungsmittel" als unterbewertet betrachtet wird. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso verhält es sich mit der Diskussionsintensität, die nicht signifikant von der Norm abweicht. Insgesamt erhält die China Starch-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnete die China Starch-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,03 Prozent, was 22,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,67 Prozent, und China Starch liegt aktuell 22,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie auf dieser Stufe insgesamt ein "Schlecht"-Rating.