China Starch Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. China Starch wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die China Starch-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 59,18 ebenfalls an, dass China Starch weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,37, dass die Aktie von China Starch im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche, die mit 68,54 bewertet werden, um 80 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Aktienkurs von China Starch hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -19,08 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -25,4 Prozent für China Starch führt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,38 Prozent aufwies, zeigt sich, dass China Starch um 26,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu China Starch. Die vorherrschende neutrale Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Gesamtmessung eine "Neutral"-Einstufung für China Starch basierend auf dem RSI, der fundamentalen Analyse und der Anleger-Stimmung.