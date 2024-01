China Starch Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von China Starch verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,03 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von China Starch um 20,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-12,9 Prozent). Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt im Mittel -10,13 Prozent, wobei China Starch aktuell 22,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der China Starch-Aktie bei 52,94 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Starch einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,13 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher die Bewertung "Gut".

Für Investoren in die Aktie von China Starch bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 5,31 %, was einen Mehrertrag von 1,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut".