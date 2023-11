China Starch Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktie von China Starch wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 13,89 liegt es insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 71,99 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" nach der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der China Starch einen Wert von 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 49,15 ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Starch derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Nahrungsmittel. Mit einer Differenz von 1,73 Prozentpunkten (5,31 % gegenüber 3,58 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Starch-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (0,131 HKD) weicht um -22,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,13 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,77 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Starch-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.