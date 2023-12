China Starch Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich China Starch in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage festgestellt, weshalb die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. In den letzten Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Punkt führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war in etwa auf dem üblichen Niveau, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der RSI der China Starch liegt bei 66,67, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 56,76 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich eine Underperformance von China Starch. Innerhalb der "Nahrungsmittel"-Branche ist eine Performance von -33,03 Prozent zu verzeichnen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -12,82 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -13,43 Prozent, wobei China Starch 19,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.