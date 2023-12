China Star Food Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Zixin-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,44, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Zixin-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -6,18 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +2,18 Prozent für Zixin bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -6,05 Prozent, und Zixin übertraf diesen Wert um 2,05 Prozent. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zixin 4310, während vergleichbare Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 277 haben. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zixin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0.024 SGD weicht um +20 Prozent davon ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +20 Prozent, weshalb die Zixin-Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.