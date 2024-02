China Star Entertainment Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der China Star Entertainment-Aktie eine durchschnittliche Aktivität. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für China Star Entertainment.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Star Entertainment-Aktie sowohl auf der Grundlage des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts als "Neutral" eingestuft wird. Der Wert des längerfristigen Durchschnitts beträgt aktuell 0,81 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,84 HKD liegt, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,8 HKD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +5 Prozent führt. Somit wird China Star Entertainment auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" sowie der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche schneidet China Star Entertainment mit einer Rendite von -17,39 Prozent bzw. -20,79 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index ergibt für die China Star Entertainment-Aktie einen Wert von 22,22 für den RSI7 und 44,44 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.