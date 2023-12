China Star Entertainment Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie von China Star Entertainment wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 4,71 liegt sie insgesamt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 98,39 liegt. Deshalb erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Star Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,8 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,82 HKD um +2,5 Prozent darüber, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,81 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,23 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Star Entertainment-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, weist China Star Entertainment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,92% liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenrendite erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei China Star Entertainment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.