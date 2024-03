China Star Entertainment Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der China Star Entertainment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,81 HKD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,67 HKD, was einem Unterschied von -17,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,78 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -14,1 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Star Entertainment-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Star Entertainment bei 4,71, was unter dem Branchendurchschnitt von 65,9 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die China Star Entertainment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,17 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt die Aktie damit 9,83 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit einer Rendite von -18,38 Prozent aktuell 12,21 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.