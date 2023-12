China Sports Industry Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was sich über einen Zeitraum von 14 Tagen erstreckte. In Bezug auf das Unternehmen China Sports Industry wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale auf Basis der Kommunikation. Dies führte zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Bereich. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Sports Industry-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit "Neutral" bewertet (Wert: 43,75). Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Sports Industry.

Die China Sports Industry-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 8,56 CNH +1,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,8 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Aktie. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die China Sports Industry-Aktie.