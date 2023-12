China Sports Industry Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der China Sports Industry-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 68,18 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die Charttechnik liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,43 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,78 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 8,34 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -6,71 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment deutet ebenfalls auf eine negative Stimmung gegenüber der Aktie hin. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen geäußert, und auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen mehrheitlich "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie nicht übermäßig positiv oder negativ diskutiert wurde.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der China Sports Industry-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.