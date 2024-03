China Sports Industry Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI der China Sports Industry liegt bei 36,54, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 42,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um die China Sports Industry können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 9 CNH für den Schlusskurs der China Sports Industry-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,24 CNH, was einem Unterschied von -8,44 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 7,72 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Sports Industry-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen über China Sports Industry in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".