China Sports Industry Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse des China Sports Industry-Aktienkurses zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem negativen Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf einen Abwärtstrend hin. Der aktuelle Wert des 200-Tages-Durchschnitts liegt bei 9,41 CNH, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 7,83 CNH eine Abweichung von -16,79 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,32 CNH, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-5,89 Prozent) liegt und damit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Sports Industry-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,43 Punkten, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. In Summe wird die China Sports Industry-Aktie in Bezug auf den RSI somit mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität rund um die China Sports Industry-Aktie ist erhöht, was auf eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die China Sports Industry-Aktie eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.