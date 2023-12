China Sports Industry Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die China Sports Industry-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 9,49 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,55 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,91 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,45 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit 13 Tagen, in denen positive Themen überwogen, und nur einem Tag, an dem überwiegend negative Kommunikation stattfand. Die jüngsten statistischen Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Dennoch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso bleibt die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die China Sports Industry-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der den Wert der Aktie bei 48,61 zeigt, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 49, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI der Aktie daher als "Neutral" bewertet.