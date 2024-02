China Southern Airlines (H) (H) Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Southern Airlines wurden in einem längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,04 HKD für die China Southern Airlines-Aktie. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 3,03 HKD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 3,13 HKD weist einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Southern Airlines mit 15,86 einen Wert über dem Branchendurchschnitt von 15,2 auf. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der für China Southern Airlines aktuell mit dem Wert 25 eine Überverkauft-Situation zeigt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was auf eine neutrale Position hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Gut".