China Southern Airlines (H) (H) Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs der China Southern Airlines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 2,07 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -46,7 Prozent für China Southern Airlines bedeutet. Der gesamte "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,99 Prozent im letzten Jahr, wobei China Southern Airlines 39,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Southern Airlines liegt bei 86,21, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für China Southern Airlines in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Aus diesen Gründen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Darüber hinaus hat die Redaktion auch 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.