China Southern Airlines (H) (H) Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die China Southern Airlines-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 8,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie der China Southern Airlines mit einem Abstand von -27,31 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) gehandelt wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit -9,34 Prozent im Minus. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Performance von -14,32 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 8,27 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,58 Prozent für die China Southern Airlines. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit -1,42 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Southern Airlines gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 15,86 insgesamt 11 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "FluggeSchlechtschaften". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie auch in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".