China Southern Airlines (H) (H) Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

China Southern Airlines: Fundamentale und technische Analyse zeigen schlechte Bewertungen

Die China Southern Airlines-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,86 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 13,96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt ähnlich negative Ergebnisse. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Aktie beträgt 4,36 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,06 HKD lag, was einem Unterschied von -29,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 75 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch einen Wert von 67,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Southern Airlines.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Southern Airlines eingestellt waren, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Insgesamt erhält China Southern Airlines basierend auf fundamentaler, technischer und Anlegerstimmungsanalyse gemischte Bewertungen, wobei fundamentale und technische Faktoren auf eine überbewertete und schlechte Performance hinweisen, während die Anlegerstimmung neutral bis positiv ist.