China Southern Airlines (H) (H) Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die China Southern Airlines hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 15,86, was 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. In den vergangenen 12 Monaten konnte China Southern Airlines eine Performance von -14,32 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 8,47 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -22,79 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 13,23 Prozent im Sektorvergleich. Dies resultiert in einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Southern Airlines. Statistische Auswertungen ergaben einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, wobei 6 "Schlecht"-Signale und 3 "Gut"-Signale auf der Basis der Kommunikation festgestellt wurden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.