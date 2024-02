China Southern Airlines (H) (H) Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Der Aktienkurs von China Southern Airlines verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,86 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von China Southern Airlines um 39,94 Prozent unter dem Durchschnitt von -7,92 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen der "Fluggesellschaften" liegt die jährliche Rendite von China Southern Airlines bei -3,15 Prozent, was aktuell 44,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Southern Airlines liegt derzeit bei 15,86, was bedeutet, dass die Börse 15,86 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15 und führt zu einer Überbewertung der Aktie, die daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Southern Airlines derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche beträgt -7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik des Aktienkurses und zeigt an, dass der RSI von China Southern Airlines bei 25 liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.