China Southern Airlines Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei China Southern Airlines festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu beobachten ist. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von China Southern Airlines eine Rendite von -39,96 Prozent erzielt, was 35,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Fluggesellschaftsbranche beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 2,65 Prozent, wobei China Southern Airlines aktuell 42,61 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Sowohl der 200-Tage-Durchschnittskurs als auch der 50-Tage-Durchschnittskurs weisen auf eine Abweichung nach unten hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet China Southern Airlines ebenfalls schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 8,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält China Southern Airlines aufgrund der dargestellten Kriterien insgesamt die Bewertung "Schlecht".