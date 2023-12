China Southern Airlines Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

China Southern Airlines schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 8,32 Prozentpunkten (0 % gegenüber 8,32 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Southern Airlines liegt bei 15,86, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 14 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe erhält die China Southern Airlines-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Southern Airlines-Aktie weist einen Wert von 75 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Southern Airlines.