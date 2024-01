China Southern Airlines Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

China Southern Airlines wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,86 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 13,96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 7,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China Southern Airlines-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Sentiment- und Buzzfaktoren hat die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate im Netz gezeigt. Daher erhält China Southern Airlines in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete China Southern Airlines eine Performance von -44,63 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Fluggesellschaften", die im Durchschnitt um 1,67 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -46,29 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt die Aktie eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält China Southern Airlines aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale und Dividendenbewertung "Schlecht" ausfallen, während die Sentiment- und Buzzbewertung als "Gut" eingestuft wird.

