China Southern Airlines Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von China Southern Airlines verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 2,07 Prozent, was einer Underperformance von -46,7 Prozent für China Southern Airlines entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,99 Prozent im letzten Jahr, wobei China Southern Airlines 39,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich des Sentiments und Buzz hat sich die Stimmung für China Southern Airlines in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse hin, wodurch China Southern Airlines auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Southern Airlines-Aktie als überkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 86,21, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 15,86, was 14 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.