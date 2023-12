China Southern Airlines Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die China Southern Airlines weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Southern Airlines mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 88,46 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 65, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Charttechnik zeigt, dass der letzte Schlusskurs der China Southern Airlines-Aktie um -28,73 % unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die China Southern Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,32 %, während ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 8,47 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -22,79 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite der China Southern Airlines um 13,23 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.