China Southern Airlines Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei China Southern Airlines wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und erhielt daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für China Southern Airlines in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei China Southern Airlines in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führte. Eine Analyse aus den sozialen Medien ergab 5 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was lediglich zu einer "Neutral" Empfehlung führte. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Schlecht" bezüglich der Anleger-Stimmung.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Southern Airlines eine Performance von -14,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 8,27 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,58 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,42 Prozent hatte, lag China Southern Airlines 12,9 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Southern Airlines aktuell bei 4,54 HKD verläuft und die Aktie daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,3 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von -27,31 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht" aus.