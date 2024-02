China Southern Airlines Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

China Southern Airlines: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Die Dividendenrendite von China Southern Airlines liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Southern Airlines bei 3,03 HKD liegt, was einer Entfernung von -25 Prozent vom GD200 (4,04 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 3,13 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen neutral über China Southern Airlines diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 25 und einen RSI25-Wert von 50 für China Southern Airlines, was zu einer Bewertung als "Gut" bzw. "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Mischung aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut" für China Southern Airlines, wobei das Anleger-Sentiment derzeit eher positiv ausfällt.