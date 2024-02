China Southern Airlines Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Derzeit wird China Southern Airlines als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,86, was 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf China Southern Airlines war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen ein vorwiegend positives Interesse festgestellt wurde. Aufgrund dieser Gemütslage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Automatische Analysen zeigen hauptsächlich positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von China Southern Airlines liegt bei 25, was als "Gut" bewertet wird. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien bezüglich China Southern Airlines haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.