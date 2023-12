China Southern Airlines Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

China Southern Airlines: Analyse und Bewertung

Die China Southern Airlines hat in Bezug auf die Dividende einen Wert von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,3 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Kurs von 3,29 HKD, der -26,56 % entfernt vom GD200 (4,48 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,6 HKD, was zu einem Abstand von -8,61 % führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs von China Southern Airlines als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie aufgrund einer erhöhten Diskussionsintensität als "Gut" bewertet, jedoch wurde eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Rendite anderer Aktien im Industrie-Sektor hat die China Southern Airlines im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,96 % erzielt, was 35,7 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt 1,82 %, und China Southern Airlines liegt aktuell 41,78 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert bewertet.