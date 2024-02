China Southern Airlines Aktie: So kann man sich irren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. China Southern Airlines wurde in dieser Hinsicht genauer betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Southern Airlines-Aktie lag in den letzten 7 und 25 Handelstagen im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Die Analyse der RSIs ergab somit eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei China Southern Airlines ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien dominierten in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 3 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führte.

Im Branchenvergleich erzielte China Southern Airlines in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -43,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen. Auch im Sektorvergleich lag die Unterperformance bei 39,21 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.