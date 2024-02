China Southern Airlines Aktie: So kann man sich irren!

Die China Southern Airlines-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,04 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,03 HKD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,13 HKD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,19 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der China Southern Airlines-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität verzeichnete. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Auf fundamentaler Ebene weist die China Southern Airlines-Aktie mit einem aktuellen KGV von 15,86 eine Überbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt (15,2) auf, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis erfolgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.