China Southern Airlines Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Anlegerstimmung gegenüber China Southern Airlines war in den letzten Tagen neutral, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien deutlich wird. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in der Kommunikation. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält China Southern Airlines daher eine "Neutral"-Einschätzung. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung von Kaufsignalen führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält China Southern Airlines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche hat China Southern Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,63 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 1,67 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -46,29 Prozent für China Southern Airlines führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,37 Prozent im letzten Jahr, und China Southern Airlines liegt 40,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Southern Airlines bei 15,86, was über dem Branchendurchschnitt von 13,96 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Southern Airlines-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 75, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (67,18) zeigt jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Southern Airlines.